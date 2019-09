L'administration fiscale bruxelloise, lance MyTax, sa nouvelle plateforme digitale pour les redevables bruxellois. Une plateforme qui leur permettra de gérer leur précompte immobilier en ligne, 24h/24 et 7j/7.

La rentrée des classes coïncide souvent avec le paiement des précomptes immobiliers pour les propriétaires belges. Cette année, Bruxelles Fiscalité a voulu quelque peu simplifier la vie administrative des propriétaires bruxellois en lançant son guichet électronique MyTax.

"Notre nouvelle plateforme digitale MyTax permet de faciliter les opérations fiscales des redevables bruxellois, en leur offrant un service public supplémentaire. MyTax est un guichet électronique pour le précompte immobilier qui en simplifie la gestion administrative. C'est un premier jalon dans notre processus de digitalisation", déclare Dirk De Smedt, Directeur général de Bruxelles Fiscalité.

Bruxelles Fiscalité lance MyTax, sa nouvelle plateforme digitale destinée aux redevables bruxellois. Gratuit, MyTax permet aux redevables bruxellois d'effectuer de nombreuses opérations, de manière simple et rapide telles que consulter leur précompte immobilier, effectuer le paiement en ligne de celui-ci, télécharger leurs documents fiscaux. Les demandes d'exonération et de réductions peuvent également se faire via ce site ; de même que, dans un deuxième temps, il est possible d'y consulter le suivi de ses demandes. "Cette nouvelle plateforme en ligne correspond à notre volonté de proposer toujours plus de services au citoyen. La plateforme est simple, rapide et accessible 24h/24 et 7j/7. Il s'agit d'un véritable guichet électronique pour le redevable bruxellois, qui lui permet de gagner du temps et de simplifier sa gestion administrative", explique Dirk De Smedt.

Pour le directeur général de Bruxelles Fiscalité, il s'agit d'une première étape dans le processus de digitalisation de l'administration fiscale de la Région bruxelloise et de conclure: "En tant qu'administration publique, nous nous modernisons pour servir au mieux les Bruxellois et leur offrir l'opportunité de faciliter leurs opérations fiscales. Dans ce sens, d'autres fonctionnalités seront disponibles bientôt sur MyTax".