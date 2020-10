Le marché automobile utilitaire a retrouvé quelques couleurs en septembre, progressant de 13,3% par rapport au même mois l'an dernier, mais après trois trimestres, la chute reste importante: -24,5%, a indiqué vendredi l'Association des constructeurs européens (ACEA).

En septembre, les quatre plus grands marchés européens ont progressé: l'Italie de 17,8%, l'Allemagne de 17,6%, la France de 15,1% et l'Espagne de 6,6%.

Ces mêmes marchés ont bu la tasse sur les neuf premiers mois de l'année avec des baisses de 33% en Espagne, de 21,7% en Italie, de 21,6% en France et de 21,4% en Allemagne. Au total, 1.206.259 nouveaux véhicules utilitaires ont été immatriculés.

