La capitale commerciale de l'Inde, Bombay, s'apprête à étendre son parc d'autobus électriques à impériale rouges, semblables aux bus londoniens avec deux cents nouveaux véhicules qui entreront en service à la fin de l'année.

Le bus électrique a été développé par Switch Mobility, une branche du géant indien de l'automobile Ashok Leyland. "Nous voulons que les gens ordinaires utilisent la mobilité électrique en atteignant les objectifs d'émissions nettes nulles", a déclaré à l'AFP Mahesh Babu, directeur général de Switch Mobility India, en dévoilant jeudi ce nouveau parc.

Les 200 nouveaux bus devraient être mis en service à Bombay, dans l'Ouest de l'Inde, à partir de décembre et rejoindront quelque 400 autres bus identiques déjà en service.Le véhicule Switch EiV 22, construit en Inde, dispose de 65 sièges passagers et d'un pack de batteries qui lui assure, selon la société, une autonomie de 250 kilomètres.

Des bus électriques à impériale, conçus par cette entreprise, ont été mis en service à Londres en 2014. Les bus rouges à impériale ont fait leurs débuts à Bombay en 1937, alors alimentés par des combustibles fossiles. Jusqu'à 900 d'entre eux ont desservi les lignes de la ville. Ce parc vieillissant a été progressivement éliminé à partir des années 1990 et aujourd'hui, moins de 50 sont encore en circulation.

La volonté d'électrifier les transports publics est en partie nourrie par la nécessité de réduire la pollution dans les villes où l'air est parmi les plus pollués au monde. L'Inde, qui compte 1,4 milliard d'habitants, est le troisième émetteur de carbone au monde. Le gouvernement s'est engagé à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2070.

Le bus électrique a été développé par Switch Mobility, une branche du géant indien de l'automobile Ashok Leyland. "Nous voulons que les gens ordinaires utilisent la mobilité électrique en atteignant les objectifs d'émissions nettes nulles", a déclaré à l'AFP Mahesh Babu, directeur général de Switch Mobility India, en dévoilant jeudi ce nouveau parc. Les 200 nouveaux bus devraient être mis en service à Bombay, dans l'Ouest de l'Inde, à partir de décembre et rejoindront quelque 400 autres bus identiques déjà en service.Le véhicule Switch EiV 22, construit en Inde, dispose de 65 sièges passagers et d'un pack de batteries qui lui assure, selon la société, une autonomie de 250 kilomètres. Des bus électriques à impériale, conçus par cette entreprise, ont été mis en service à Londres en 2014. Les bus rouges à impériale ont fait leurs débuts à Bombay en 1937, alors alimentés par des combustibles fossiles. Jusqu'à 900 d'entre eux ont desservi les lignes de la ville. Ce parc vieillissant a été progressivement éliminé à partir des années 1990 et aujourd'hui, moins de 50 sont encore en circulation.La volonté d'électrifier les transports publics est en partie nourrie par la nécessité de réduire la pollution dans les villes où l'air est parmi les plus pollués au monde. L'Inde, qui compte 1,4 milliard d'habitants, est le troisième émetteur de carbone au monde. Le gouvernement s'est engagé à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2070.