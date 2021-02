Le bitcoin a de nouveau dépassé les 50.000 dollars, après la forte baisse de la valeur de la cryptomonnaie ces derniers jours. Le prix a été dopé par des informations selon lesquelles la société de paiement Square du PDG de Twitter Jack Dorsey avait acheté des bitcoins pour 170 millions de dollars. Les commentaires positifs d'un grand investisseur ont également amélioré le sentiment autour de la monnaie numérique.

Square avait déjà acheté pour 50 millions de dollars de bitcoins et déclaré qu'il cherchait des moyens d'intégrer la monnaie numérique dans ses services de paiement. L'achat de bitcoins supplémentaires fait partie de "l'engagement continu" de l'entreprise envers la monnaie numérique.

L'influente et prospère investisseuse Cathie Wood, qui est à la tête du fonds d'investissement Ark Investment Management, a déclaré qu'elle était très favorable à l'investissement dans les bitcoins.

Le week-end dernier, le bitcoin avait atteint un niveau record de plus de 58.000 dollars mais son cours a ensuite fortement baissé pour atteindre environ 47.000 dollars. Cela est dû en partie à un tweet du patron du Tesla, Elon Musk, publié dimanche, dans lequel il écrit que le prix du bitcoin et de la monnaie cryptée Ethereum "semblent élevés".

Les analystes continuent de mettre en garde contre une nouvelle bulle. De plus, le marché des cryptomonnaies n'est pas réglementé, ce qui attire les criminels.

Square avait déjà acheté pour 50 millions de dollars de bitcoins et déclaré qu'il cherchait des moyens d'intégrer la monnaie numérique dans ses services de paiement. L'achat de bitcoins supplémentaires fait partie de "l'engagement continu" de l'entreprise envers la monnaie numérique. L'influente et prospère investisseuse Cathie Wood, qui est à la tête du fonds d'investissement Ark Investment Management, a déclaré qu'elle était très favorable à l'investissement dans les bitcoins. Le week-end dernier, le bitcoin avait atteint un niveau record de plus de 58.000 dollars mais son cours a ensuite fortement baissé pour atteindre environ 47.000 dollars. Cela est dû en partie à un tweet du patron du Tesla, Elon Musk, publié dimanche, dans lequel il écrit que le prix du bitcoin et de la monnaie cryptée Ethereum "semblent élevés". Les analystes continuent de mettre en garde contre une nouvelle bulle. De plus, le marché des cryptomonnaies n'est pas réglementé, ce qui attire les criminels.