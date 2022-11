Selon l'Union européenne, le nombre de tués sur la route est très élevé en zone rurale, beaucoup plus qu'en zone urbaine. Et la Belgique est particulièrement touchée par ce phénomène.

Alors que la Belgique va bientôt instaurer le permis à points, censé diminuer le nombre d'infractions sur les routes, plutôt élevé dans le pays, de nouveaux chiffres semblent venir renforcer la nécessité de cette mesure.

L'agence de statistiques européenne Eurostat a recensé les accidents de la route mortels dans chaque pays et chaque région européenne. Un classement où il est préférable de se trouver un bas de tableau, ce qui est loin d'être le cas pour la Belgique.

La province belge du Luxembourg parmi les plus accidentogènes

En 2020, on a dénombré 19 102 décès sur les routes en Europe, et près d'un million de blessés. Pour avoir une vision plus localisée des endroits les plus accidentogènes, Eurostat a répertorié ces chiffres par région européenne en suivant la "nomenclature des unités territoriales statistiques", en abrégé NUTS. Une unité qui divise le territoire économique de l'Union européenne en région avec trois niveaux différents (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3), allant des plus grandes aux plus petites unités territoriales. Au-dessus de la NUTS 1, il y a donc le niveau "national" des États membres. Pour cette étude, le niveau NUTS 2 a été choisi par les experts.

123 régions de niveau NUTS 2 sur 239 - soit 51,5% - ont enregistré un nombre de décès sur les routes supérieur à la moyenne de l'UE. Et ce que remarque Eurostat, c'est que ce nombre est particulièrement élevé dans les régions rurales, principalement situées en Belgique, en Bulgarie, en Grèce, dans les régions ultrapériphériques françaises, en Pologne et en Roumanie.

Le nombre le plus élevé de décès sur la route a été enregistré dans la région de l'Alentejo, dans le sud du Portugal (135 tués par million d'habitants), dans deux régions ultrapériphériques françaises - la Guadeloupe (124) et la Guyane (115), dans la région de Mazowiecki qui entoure la région de la capitale polonaise Varsovie (123), et donc dans la province belge du Luxembourg (100).

A noter que deux régions rurales en Europe n'ont signalé aucun décès sur les routes: Le Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste, dans le nord de l'Italie, et la région insulaire d'Åland, relativement petite, en Finlande.

Des chiffres beaucoup plus faibles en zone urbaine

Les taux d'incidence les plus faibles ont été enregistrés dans la région de la capitale suédoise Stockholm, avec seulement cinq décès sur la route par million d'habitants. Elle est suivie de la région de la capitale autrichienne Vienne, et de la région du nord de l'Allemagne, Hambourg.

Une différence entre zone urbaine et rurale également visible en Belgique. Si les régions les plus accidentogènes sont donc la province du Luxembourg, de Namur, du Hainaut et de Liège, c'est la région de Bruxelles-Capitale qui enregistre le moins de tués sur la route. On remarque aussi une différence nord-sud notable.

Zone géographique Nombre de tués sur la route en 2020 Province du Luxembourg 100 Province de Namur 84 Province du Hainaut 57 Province de Liège 56 Province du Limburg 47 Province du Brabant wallon 47 Province de Flandre Orientale 45 Province de Flandre Occidentale 42 Province d'Anvers 33 Province du Brabant flamand 28 Région de Bruxelles-Capitale 13

Selon les experts européens, cette différence urbain-rural peut être liée à des vitesses moyennes plus faibles. Par exemple, les limites de vitesse peuvent être plus basses dans les zones résidentielles, tandis que les réseaux autoroutiers dans et autour des grandes agglomérations peuvent être fréquemment encombrés.

Enfin, Eurostat souligne qu'il convient de prendre en compte l'aspect touristique d'une région. Ainsi, les régions qui disposent de couloirs de transit ou celles qui accueillent un grand nombre de visiteurs peuvent connaître une incidence plus élevée de blessures et de décès due à leur forte féquentation.

