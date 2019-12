A l'heure où tous les experts recommandent la formation continue tout au long d'une vie, les méthodes d'apprentissage connaissent, aussi, leur révolution digitale. Singulièrement en " executive education " où leur flexibilité permet de s'insérer dans des journées de travail. Petit tour d'horizon de ce qui est disponible en Belgique.

Elles s'appellent Coursera, edX ou encore Fun pour France Université Numérique. Sur ces plateformes, tout un chacun a accès à des milliers de formations entièrement digitales dans quasiment toutes les disciplines. Une véritable orgie scolaire où il n'est pas toujours simple de naviguer. Et choisir un grand nom comme Harvard ou Princeton n'est pas forcément gage de qualité puisque certaines universités prestigieuses se contentent de mettre en ligne des vidéos des cours de leurs professeurs, certes tout aussi prestigieux, mais sans l'encadrement ou le suivi nécessaire à un bon apprentissage. Il n'en demeure pas moins que dans un milieu professionnel volatil et changeant, se former en ligne, de son propre chef ou au sein de son entreprise, est un moyen efficace de répondre à une certaine obsolescence des compétences et de s'adapter aux nouvelles réalités. Grosso modo, chaque jour, 200 millions de contenus éducatifs sont visionnés dans le monde. Et les différentes plateformes qui les hébergent comptent environ autant d'utilisateurs inscrits.

...