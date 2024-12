Z-News vendredi 06/12/24

.En Belgique, les vagues de licenciements se poursuivent, et risquent même de s’intensifier l’année prochaine. L’indexation automatique des salaires et la charge administrative sont en cause! / Les cryptomonnaies battent des records. Et peuvent rapporter beaucoup à leur détenteur. Mais une question se pose : comment ses revenus sont-il taxés ? / Les bornes de recharge publiques pour voitures électriques manquent de transparence. Difficile de savoir quel tarif est appliqué, et celui-ci varie ! Pourtant l’Europe a fixé des règles claires