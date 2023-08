Z-news vendredi 04/08/23

Le crédit agricole publie des résultats record au 2ème trimestre et s’offre la banque privée Belge Degroof petercam pour plus d’un milliard et demi. On fait le point sur la stratégie derrière ce rachat dans un instant /Le prix des terrains à bâtir ne cesse de grimper depuis 4 ans en Belgique, de quoi miner un secteur qui tourne déjà au ralentit /Les entreprises doivent redoubler de créativité pour faire face à la pénurie de talents, nombre d’entre elles se tournent désormais vers l’étranger, faute de réponse structurelle à la problématique