.Donald Trump est inéligible au Colodrado! Une première aux Etats-Unis, mais il n’est pas certain que cela empêche le républicain de remporter un nouveau mandat. Décryptage dans ce journal / Le fisc et son ministre, Vincent Van Peteghem sont décriés par les experts pour un certain nombre de dysfonctionnement au sein de l’administration / Le Brabant Wallon inaugure sa première station service 100% électrique grâce à l’investissement du groupe Total Energie qui se tourne vers l’électrification