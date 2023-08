Le rendement net sur le nouveau bon d’état à un an est désormais connu. Ce sera 2,81%. Détails et décryptage dans ce journal. /Demain s’ouvre à Cologne le plus grand salon du jeu vidéo au monde. L’occasion de mettre un coup de projecteur sur ce secteur en Belgique qui connaît un essor spectaculaire. /En plein coeur de Bruxelles, certains légumes se cultivent sur des toits. L’organisme Bruxelles Formation sensibilise les demandeurs d’emploi au potager urbain.