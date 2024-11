Z-News mardi 19/11/24

Les négociations sur l’accord de libre échange Mercosur reprennent à Rio en marge du G20 et la présidente de la Commission européenne semble déterminée à ne pas passer à côté de ce nouveau partenariat commercial / Les syndicats dénoncent des pressions et des réductions de leurs libertés. Ils organisaient ce mardi la première journée de lutte pour la défense des délégués syndicaux et des libertés syndicales, notre rédaction s’y est invitée / Mais où est donc passé St-Nicolas? Le grand Saint se ferait-il engloutir par les festivités américaines comme Halloween ou le black friday? Nous sommes partis à sa recherche