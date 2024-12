Z-News mardi 03/12/24

Playstation 1 : la révolution du jeu vidéo fête ses 30 ans / Les patrons sont de plus en plus nombreux à vouloir limiter le télétravail, jusqu’à imposer des jours de présence au bureau. Une position qui tranche avec le besoin de flexibilité des travailleurs. Est-il possible de mettre tout le monde d’accord? / Arcelor Mittal fait marche arrière dans sa transition énergétique: les coûts sont trop importants. La Belgique fait donc appel à l’Europe pour trouver les moyens, financier en tête, de verdir son industrie