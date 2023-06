La Cour des comptes européenne met en doute la capacité des Etats membres à atteindre les objectifs climatiques et énergétiques / Le satellite euopéen Euclid s’élancera samedi depuis la Floride. L’occasion de revenir sur 10 ans de travail pour les scientifiques et ingénieurs belges qui participent à la mission /Gault et Millau publie son premier guide des vins belges dont la réputation, tant chez nous qu’à l’étranger, ne cesse de croître