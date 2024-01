Avec la vague de froid qui s’est abattue aujoud’hui sur la Belgique, les prix du gaz risquent-ils de repartir à la hausse? Réponse dans ce journal. / La folle envolée du prix des maisons et des appartements semble bien terminée. Le marché immobilier vient d’enregistrer sa plus faible hausse en 5 ans / Mauvaise nouvelle pour les entreprises : l’absentéisme de longue et moyenne durée atteint des niveaux records en Belgique