Les 7 Magnifiques – Tesla, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, Amazon et Meta – ont perdu 2,150 milliards de dollars de capitalisation boursière en seulement deux mois.Ce recul spectaculaire s’inscrit dans un climat de craintes de récession aux États-Unis, aggravé par la politique commerciale agressive de Donald Trump et la menace des droits de douane. Les marchés mondiaux sont sous tension. la confiances des entreprises et des consommateurs s’affaiblit.