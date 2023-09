Plus de 20 milliards d’euros ! L’opération séduction du bon d’État de notre ministre des Finances est un succès. Au moins au niveau de la somme récoltée. En ce qui concerne les banques, les taux d’intérêts des comptes d’épargne ont très peu bougé. Elles ne partagent pas vraiment l’enthousiasme des épargnants qui ont souscrit aux bons d’État. Elles y ont perdu des plumes et critiquent la comparaison constante entre bon d’État et compte d’épargne.