Une banque supranationale pour financer la défense européenne?

Face aux défis de la défense européenne, le Atlantic Council propose la création d’une banque supranationale pour financer les armées tout en respectant les règles budgétaires. Cette structure permettrait aux États d’accéder à des financements avantageux et d’éviter les blocages politiques de l’UE et de l’OTAN.

Face aux défis sécuritaires croissants, l’Europe explore de nouvelles solutions pour financer sa défense. Le Atlantic Council propose la création d’une banque pour la Défense, la Sécurité et la Résilience, qui permettrait aux États d’emprunter sans alourdir leur dette publique.

“Si les pays participent, ils effectuent un apport en capital, ce qui ne compte pas comme une dépense au niveau européen”, explique Jean-François Husson, professeur de finances publiques à l’UCLouvain. Il ajoute que cette structure offrirait des financements à des taux inférieurs à ceux auxquels les États ont actuellement accès.

L’initiative pourrait également dépasser le cadre de l’UE et de l’OTAN pour inclure des partenaires comme le Canada, la Turquie et le Royaume-Uni. “Cela éviterait un sabotage de l’administration Trump et contournerait d’éventuels blocages au sein de l’UE”, précise Husson.

Au-delà de l’aspect financier, ce projet enverrait un message fort de solidarité. “Nous formons un bloc prêt à défendre nos libertés et nos systèmes de protection sociale”, conclut-il.