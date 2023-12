Un environnement de travail plus favorable est essentiel pour que les travailleurs âgés restent plus longtemps sur le marché du travail. C’est ce que révèle une étude de la Banque Nationale Belge. Au cours des vingt dernières années, la proportion des plus de 55 ans qui travaillent encore a fortement augmenté. Pourtant, un certain nombre de facteurs continuent à inciter les travailleurs âgés à quitter le marché du travail avant tout.