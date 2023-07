Ces 17 et 18 juillet, le centre de Bruxelles, et plus particulièrement la commission européenne, est animée par le sommet UE-CELAC. Voilà 24 ans que l’Amérique latine et l’Union européenne travaille sur un accord de libre-échange. Pour la première fois en 8 ans, les deux continents se retrouvent pour en parler. Mais ce sommet amène son lot de détracteurs.