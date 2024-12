Le nombre de PME en Belgique atteint un niveau record avec plus de 1,16 million d’entreprises actives en 2023. Malgré une hausse des faillites et des cessations, les petites structures restent résilientes et essentielles pour l’économie. En Wallonie, le soutien à l’entrepreneuriat s’intensifie, témoignant d’un changement positif des mentalités.