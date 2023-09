Pas de récession prévue en Belgique

Le bureau fédéral du plan vient de sortir ses prévisions économiques pour la Belgique pour cette fin d’année et pour 2024. La bonne nouvelle du jour, c’est que l’État belge échappe à une récession, contrairement à ses pays voisins comme les Pays Bas ou l’Allemagne. Au total, le PIB de la Belgique devrait progresser de 1% cette année, et de 1.3% l’an prochain.. En ce qui concerne l’inflation, le bureau fédéral du plan l’a revu à la hausse par rapport à son étude précédente, sortie en Juin dernier.Au niveau de l’emploi, cette étude table sur une croissance moins soutenue. Il faut dire que le boom post covid a vu 100 000 nouveaux postes, des chiffres exceptionnels, tandis que pour 2023 et 2024, on parle de quelques 90 000 créations d’emplois.