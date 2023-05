La Chine a investi un peu moins de 8 milliards d’euros seulement en Europe en 2022.C’est le chiffre le plus bas depuis 2013, 6 fois moins que les sommes investies en 2016.En 2019, l’Europe a adopté un règlement afin de filtrer les investissements étrangers.Une prise de conscience liée à la crise du Covid et à la nécessité pour l’Europe de défendre sa souveraineté économique et industrielle.