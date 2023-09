L’industrie de la pierre est menacée en Wallonie. Le secteur est confronté à deux grandes difficultés: les normes de pollution de plus en plus strictes et la raréfaction des matières premières. Pour développer de nouvelles solutions, une quinzaine d’industriels se regroupe avec les universités de Liège, de Louvain-la-Neuve et deux centres de recherche. Ensemble, ils créent Remind Wallonia, une plateforme dédiée à la circularité des matériaux.