Plus de 10 ans après l’acquisition par la Ville de Bruxelles et au terme de 3 années de travaux, la Bourse est enfin rénovée. Le rez-de chaussée du bâtiment et le sous-sol seront ouverts au public gratuitement. Ils constituent désormais un lieu de passage, une galerie couverte. L’accès aux étages est par contre payant. Les visiteurs pourront y découvrir le Belgian Beer World, un parcours immersif sur le monde de la bière belge.