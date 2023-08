Les prix des matériaux de construction n’augmentent plus et baissent même parfois. Cependant, construire ou rénover ne sera pas forcément moins coûteux car ce ne sont pas ces matériaux qui pèsent le plus dans la balance.Cette tendance à la baisse pourrait se poursuivre mais reste conditionnée au prix de l’énergie ou encore aux éventuels risques géopolitiques.