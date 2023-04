CBC banque et assurance a présenté les résultats de son observatoire : « Les PME wallonnes face à la transition durable et aux crises successives ». Sur base d’un échantillon de 300 entreprises, 80% d’entres-elles se disent préoccupées par le contexte actuel : ponctué par la crise Covid, la crise énergétique et les conséquences de la guerre en Ukraine.