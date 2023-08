Les pénuries d’emploi ne cessent de croître en Wallonie

158, tel est le nombre de métiers en pénurie de main d’oeuvre en Wallonie. Ce chiffre ne cesse d’augmenter, +17 en un an, selon le Forem. Alors pour pallier ce manque, la ministre wallonne de l’emploi, la socialiste Christie Morreale, veut miser sur les travailleurs étrangers, hors espace Schengen, et faciliter leurs conditions d’accès au marché du travail.Car il s’agit aussi du développement économique de la Wallonie. 84% des employeurs, selon Manpowergroup, font face à un problème de recrutement, que ça soit dans la construction, l’IT, le data, l’horeca,… bref tous les secteurs sont concernés.Or la main d’oeuvre existe, il y a 210 000 demandeurs d’emploi en Wallonie, dont 40% sont au chômage depuis presque deux ans. Et c’est une des caractéristiques problématiques de la région wallonne selon ces politiques, les chômeurs de longue durée. En Wallonie, le taux de chomage atteint presque les 9%. Tandis qu’ au nord du pays, c’est le quasiment plein emploi.