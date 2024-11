Les entreprises paient un impôt sur les sociétés record

L’impôt belge sur les sociétés enchaîne les records. À l’exception de la couronne 2020, les recettes fiscales augmentent depuis cinq années consécutives et atteignent un niveau record absolu. C’est ce que révèle Trends Business Information, en se basant sur les comptes annuels publiés. Et il y a de fortes chances que ce dernier record soit également battu, grâce à l’impôt minimum européen introduit cette année, qui affectera principalement les géants pharmaceutiques tels que UCB, GSK et Janssen Pharmaeutica.