Les eaux contaminées de Fukushima au Japon, dans l’océan

Des manifestants étaient réunis ce mardi 22 aout devant le bureau du Premier ministre japonais à Tokyo, où l’on pouvait les entendre scander « Ne polluez pas l’océan ». Il s’avère que le gouvernement nippon a décidé de décharger dans le Pacifique les eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima, déclenchant des vagues d’opposition.En juillet, l’Agence internationale de l’ énergie atomique (AIEA) a publié un rapport de sécurité sur le plan du gouvernement japonais que les autorités ont utilisé pour justifier cette manoeuvre, assurant qu’elle sera sans dangers. Mais selon ses détracteurs, le rapport omet de nombreuses données relatives à la sécurité et la préservation de l’environnement marin. En juillet, l’Agence internationale de l’ énergie atomique (AIEA) a publié un rapport de sécurité sur le plan du gouvernement japonais que les autorités ont utilisé pour justifier cette manoeuvre, assurant qu’elle sera sans dangers. Mais selon ses détracteurs, le rapport omet de nombreuses données relatives à la sécurité et la préservation de l’environnement marin. Cette décision unilatérale du gouvernement japonais provoque la colère de beaucoup de pays voisins, notamment de la Chine. Si le Japon persiste dans cette voie, le gouvernement chinois a averti qu’il prendra les mesures nécessaires pour protéger fermement ses eaux territoriales. Pour rappel, en 2011, un tremblement de terre de magnitude 9.1 a frappé le Japon, faisant plus de 18 000 morts et endommageant les réacteurs de le centrale de Fukushima.