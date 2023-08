Les 15 premiers magasins à être franchisés sont à présent connus.La direction de Delhaize l’a annoncé ce lundi matin: 8 sont situés en Flandre ;4 à Bruxelles – Hankar, Mustaert, Boondael et Flagey et 3 en Wallonie – Bouffioux, Recogne et Nivelles.Nivelles où les syndicats ont forcé la fermeture du magasin dès l’annonce.