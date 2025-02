L’économie sociale en Wallonie et à Bruxelles représente 262 000 emplois et 11 800 entreprises. Depuis 2010, le secteur enregistre une croissance régulière, contrairement à l’économie traditionnelle. Ces entreprises, fondées sur des valeurs sociales et environnementales, répondent aux besoins non couverts par le marché ou l’État. Elles se distinguent par une gestion démocratique et un impact local fort.