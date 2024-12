Le Qatar menace de ne plus livrer l’Europe en gaz naturel liquéfié. En cause, une directive adoptée cet été qui renforce les devoirs des grosses entreprises opérant en Europe en matière de droits humains et d’environnement. Le QatarEnergy risque une amende pouvant atteindre jusqu’à 5% de son chiffre d’affaires mondial si elle ne respecte pas cette nouvelle directive. L’Europe est-elle vraiment en position d’imposer ses règles?