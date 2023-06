Du champagne à l’assemblée générale des industriels laitiers. 30% d’augmentation du chiffre d’affaires en un an, malgré une baisse des volumes d’1%. Danone, Lactalis, Chimay, Yakult et les autres ont, à priori, mille raisons de célébrer l’année écoulée. Le problème ce sont les coûts et en particulier le prix de la principale matière première, le lait. Le prix du lait à la ferme a bondit de 47% l’an dernier.