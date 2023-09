Les tribunaux belges ont prononcé près de 7.000 jugements de faillite depuis le début de l’année. 6.798 jugements exactement, d’après le Trends Business Information. C’est 9,5% de plus que l’an dernier. La santé de nombreuses entreprises est préoccupante. Et depuis le 1er septembre, nouveauté législative, les tribunaux pourront favoriser la dissolution de société plutôt que la procédure de faillite, beaucoup plus coûteuse.