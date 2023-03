C’est une signature symbolique. Le comité olympique interfédéral belge, le gouvernement fédéral et les communautés relancent le projet Be Gold jusqu’en 2032. But : soutenir les jeunes athlètes pressentis pour participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Il s’agit de ne pas perdre de temps et de mettre les moyens pour offrir à ces jeunes prometteurs un encadrement personnalisé dès aujourd’hui.