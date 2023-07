La Belgique est populaire auprès des touristes.

Notre plat pays a la cote, il attire bon nombre de touristes de tous les horizons. L’année 2022 a été en effet une année record, avec plus de 51 millions de nuitées réservées sur tout le royaume, avec une préférence pour le littoral et notre capitale Bruxelles, qui sait appâter les curieux de par sa diversité d’activités proposées. Economiquement c’est un secteur qui a son importance, le chiffre d’affaires du tourisme en 2019 s’élevait à 9,45 milliards d’euros soit 2,0 pour cent du PIB. Chaque visiteur dépensait en moyenne 1.012 euros pour ses vacances en Belgique. A titre d’information, Bruxelles héberge 183 nationalités ce qui en fait est la 2ème ville la plus cosmopolite au monde et la 1ère en Europe. En 2021, elle était 29ème au classement des villes les plus populaires mondialement.