La BCE renforce son contrôle des banques

La Banque Centrale européenne va renforcer son controle des banques européennes et ce pour éviter une future crise financière. Après les faillites des banques de la Silicon Valley et du Crédit Suisse, le choix de la prudence semble donc opportun.Plus précisément, la Banque Centrale va demander aux prêteurs de la zone euro de transmettre de façon hebdomadaire, et non plus mensuelle, les données sur leurs réserves de liquidités, avec les financements par échéance et par type de client. Pour les banques cela réprésente un cout supplémentaire important mais qui peut être bénéfique sur le long terme.