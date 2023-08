C’est ce mardi, à Johannesburg, que débutera le 15ème sommet des Brics, Acronyme du bloc des 5 grands pays émergents : le Brésil, La Russie, l’Inde, La Chine et l’Afrique du Sud. Un sommet capital puisque le but avoué des Brics est d’établir un nouvel ordre mondial et de contrebalancer le pouvoir du bloc des Etats-Unis et celui de l’Europe. Et le poids de ces 5 pays émergents ne cesse de grandir.