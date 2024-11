Inmersiv : quand immersion rime avec guérison

La Maison d’Ayden propose aux enfants, porteurs de handicap ou non, des expériences immersives uniques grâce au dispositif SAM, développé par la start-up wallonne InMersiv Technologies. Conçu à l’origine pour réduire stress et anxiété en milieu hospitalier, SAM s’étend désormais au wellness et à l’inclusion, avec des interactions visuelles et tactiles innovantes. Soutenu par une levée de fonds de 300.000 €, le projet vise à devenir une référence internationale dans le domaine médical et récréatif.