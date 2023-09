Infrabel va investir 12 millions d ‘euros dans le réseau Mercator North Sea port

Gros chantier en vue pour Infrabel, la société responsable du réseau ferroviaire belge va investir 12 millions d ‘euros dans le réseau Mercator North Sea port. L’objectif: la reconfiguration du rail, refonte et création de capacités supplémentaires pour les trains de marchandises.Et ce pour répondre aux normes européennes en matière de transport et accueillir des trains de marchandises plus longs. Grâce à cela, le Port de Gand souhaite aussi jouer un rôle prépondérant dans le Modal Shift, la stratégie pour retirer autant de transport de marchandises que possible de nos autoroutes et les mettre sur les rails.Ceci s’inscrit dans le plan du gouvernement « Vision Rail 2040 » afin que le rail devienne la colonne vertébrale de la mobilité en Belgique. Il s’agit de lutter activement contre le changement climatique et de contribuer à ce que la Belgique puisse honorer son engagement d’abaisser ses émissions de CO2 de 55% d’ici 2030.