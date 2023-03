Z-Construction 23/03/23: Des citernes et des SEI assurent une gestion optimale des eaux

Toute personne qui construit ou rénove en profondeur une maison aujourd’hui, doit séparer ses eaux usées et ses eaux pluviales. Des flux d’eau séparés permettent d’éviter la surcharge du réseau d’égouts et des stations d’épuration. Dans certains cas, il est même interdit de raccorder l’eau de pluie au réseau d’égouts. Une citerne est un moyen simple de collecter et de réutiliser l’eau de pluie.