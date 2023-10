Malgré l’inflation et des prix de l’énergie élevés, IKEA Belgique présente un chiffre d’affaire record de 1.2 milliards d’euros. 16% de plus que l’année dernière alors qu’à l’échelle mondiale, IKEA n’a progressé que d’un peu plus de 7%. Les prix de 750 produits ont d’ailleurs été réduits pour faire face à la situation économique délicate.