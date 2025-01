La Belgique s’est illustrée aux Golden Globes grâce à Flow, sacré meilleur film d’animation, et à Emilia Perez, qui a remporté 4 trophées. La société bruxelloise Take Five, coproductrice de Flow, a joué un rôle clé dans son financement et sa réalisation. Ce succès promet d’ouvrir de nouvelles opportunités pour la production belge.