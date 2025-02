La fusion des six zones de police bruxelloises promet une meilleure coordination et des économies d’échelle, selon ses partisans. Mais les opposants redoutent un affaiblissement de la police de proximité et une perte d’autonomie communale. Avec de surcroit un refinancement limité et une ferme opposition, l’Arizona devra peut-être modifier la loi sur la police intégrée pour la rendre obligatoire.