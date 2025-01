Les investissements étrangers en Flandre atteignent un niveau record

5.000 nouveaux emplois devraient être créés en Flandre grâce aux 277 nouveaux investissements étrangers de l’an dernier. Les secteurs vont de l’IT aux télécoms en passant par les semi-conducteurs.

La Région flamande a accueilli, l’an, dernier 277 nouveaux investissements étrangers pour une valeur totale de 5,4 milliards d’euros. Un record, s’est félicité, dimanche, le ministre-président flamand Matthias Diependaele à l’occasion du forum économique mondial à Davos (Suisse).

Ces investissements devraient générer au total la création de 5.000 nouveaux emplois en Flandre. “Les investissements directs étrangers et les emplois qui y sont associés sont en hausse. Cela alors que nous vivons des temps économiques pleins de défis. Mais notre logistique et notre localisation centrale, et surtout notre ingéniosité innovatrice, continuent à convaincre les investisseurs”, a souligné le ministre-président flamand dans un communiqué. “La Flandre est plus que jamais ‘open for business'”.

Ces nouveaux investissements sont réalisés dans différents secteurs allant de l’IT aux télécoms en passant par les semi-conducteurs, la ‘cleantech’ (recyclage, batteries,…) ou encore le secteur chimique. La progression enregistrée en 2024 est due en grande partie à des investissements américains en hausse. Ceux-ci ont augmenté de 27,6% par rapport à 2023, créant au passage 1.764 emplois à eux seuls.