Erik Joly, expert auprès de ABN Amro, est l’invité du Journal des Marchés de CanalZ ce lundi. Il revient sur les droits de douane décrétés par Trump ce week-end, et leur impact sur le marché.

Après ces annonces, il y a notamment un actif qui est parti à la hausse : l’or, qui atteint un nouveau sommet. Une réaction logique ? “Absolument, car en imposant des droits de douane, vous touchez à un principe fondamental du libre-échange. Fondamentalement, les biens et les services sont propagés là où ils sont produits de la manière la plus rentable. En imposant des droits de douane à l’importation, le commerce mondial peut être fortement perturbé. Mais il n’y a pas que l’impact direct, il y a aussi les effets indirects. Pour les seuls États-Unis, 2.100 milliards de dollars d’échanges commerciaux seraient perturbés chaque année. Des secteurs comme l’agriculture, l’automobile et la technologie pourraient être particulièrement touchés”, analyse l’expert.

Et l’Europe ?

Donald Trump pourrait-il également viser l’Europe avec des droits de douane ? Et quel serait l’impact ? “Oui, et donc si vous regardez cela au niveau mondial, potentiellement de plus en plus de consommateurs sont affectés par des prix plus élevés, ce qui se traduit par une inflation plus élevée. Et il est connu que l’or maintient le pouvoir d’achat sur une très longue période. En ce sens, il n’est pas surprenant que l’or continue d’être acheté…”

Dette américaine

L’or profite également des tensions géopolitiques, comme la guerre en Ukraine ou au Proche-Orient. Mais pas que : il y a aussi la situation de la dette américaine qui tire le cours vers le haut. “Aujourd’hui, les investisseurs du monde entier s’interrogent de plus en plus vivement sur la suite à donner à la dette souveraine américaine. Dans ce sens, l’or est considéré comme la couverture ultime”, explique Erik Joly.

Explosion du cours

“L’année dernière a également été une année exceptionnelle pour la relique barbare, comme Keynes avait l’habitude de décrire l’or. En hausse de 27 % en dollars, le résultat est encore plus spectaculaire en euros, avec une progression de 37 % sur les 12 derniers mois. Sur les marchés des matières premières, seuls le cacao et le café ont fait mieux. Mais cela est dû à des récoltes décevantes et n’a rien à voir avec les droits de douane”, retrace l’expert.