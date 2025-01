Le secteur des biotechs wallonnes traverse est en crise. . Après la faillite de Mithra, les restructurations chez Galapagos et Novartis, c’est la procédure Renault qui a été enclenchée chez Univercells. Les financements ^privés sont de plus en plus difficiles à trouver et les capacités d’aides wallonne restent limitées.