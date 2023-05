Depuis plus de 70 ans, L’entreprise Beddeleem, située à Nazareth, est spécialisée dans le parachèvement total de bâtiments utilitaires et de bureaux. L’entreprise, dirigée par les co-CEO Jochen Daneels et Koen De Block depuis l’année dernière, ambitionne d’ être pionnière dans l’innovation et l’économie circulaire. Ces efforts ont été récompensés en recevant le label ‘Best Managed Company’ décerné par Deloitte Private, Econopolis et la KU Leuven.