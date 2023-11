Un Regard Dans Le Business sur Canal-Z ! Le programme télévisé qui vous offre un regard privilégié dans des lieux de travail. Cette semaine, nous rendons visite à un coach qui guide ses clients de manière positive dans un monde turbulent, nous plongeons dans le monde du carrelage, de la mosaïque au carrelage grand format et tout ce qui se trouve entre les deux, et nous visitons un bâtiment collectif où l’équilibre entre le travail et le bien-être est étroitement surveillé.