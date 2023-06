Z-Energy: Les nouvelles technologies de chauffage nécessitent des formations 06/06/23

La directive de l’Union Européenne sur les énergies renouvelables vise à accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Une partie de cette transition énergétique consiste à faire évoluer plus rapidement les systèmes de chauffage domestique. Ainsi la dépendance aux énergies fossiles peut diminuer plus rapidement. Les fabricants de chauffage préfèrent actuellement une approche hybride. Continuer à se former sur les nouvelles technologies en particulier est un challenge.